В Новосибирске велосипедист устроил драку с автомобилистом, посигналившим ему

В Новосибирске водитель авто и велосипедист устроили драку прямо на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел неподалеку от остановки «25 лет Октября». Автомобилист посигналил велосипедисту на переходе, в ответ на что тот начал кричать и ударил машину.

После этого между мужчинами завязалась потасовка. Движение на перекрестке оказалось заблокировано из-за их конфликта.

До этого в Музыкальном микрорайоне Краснодара четверо мужчин подрались в луже и попали на видео. Все началось с того, что группа граждан решила выпить спиртного за окончание дождя, но в результате водки на всех не хватило.

Ранее мужчина лишился глаза после драки в российском баре из-за жвачки.