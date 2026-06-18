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Общество

Велосипедист устроил драку с автомобилистом, посигналившим ему в Новосибирске

В Новосибирске велосипедист устроил драку с автомобилистом, посигналившим ему
Telegram-канал «Анонимный Новосибирск»

В Новосибирске водитель авто и велосипедист устроили драку прямо на перекрестке. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел неподалеку от остановки «25 лет Октября». Автомобилист посигналил велосипедисту на переходе, в ответ на что тот начал кричать и ударил машину.

После этого между мужчинами завязалась потасовка. Движение на перекрестке оказалось заблокировано из-за их конфликта.

До этого в Музыкальном микрорайоне Краснодара четверо мужчин подрались в луже и попали на видео. Все началось с того, что группа граждан решила выпить спиртного за окончание дождя, но в результате водки на всех не хватило.

Ранее мужчина лишился глаза после драки в российском баре из-за жвачки.

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