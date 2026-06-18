Появились подробности о жизни передвигающегося на двух лапах бульдога из Коммунарки

Хозяйка передвигающегося на двух лапах бульдога из Коммунарки рассказала о нем

Жительница Коммунарки Елена, которая является хозяйкой французского бульдога, передвигающегося на двух лапах, поделилась, что он не может наступать на задние лапы из-за грыжи и врожденных проблем с позвоночником. Об этом она рассказала «Москве 24» после того, как в интернете появились кадры с женщиной, которая пытается помочь псу дойти до дома с помощью поводка.

Комментируя то, что неравнодушные пользователи, в том числе из Белоруссии, захотели помочь ей купить инвалидную коляску для питомца, женщина заявила, что у собаки есть все необходимое. По ее словам, Тор садится в коляску, но не хочет ходить, поэтому он перемещается только с помощью поводка на двух передних лапах.

Владелица пса отметила, что он с детства любит активные игры, но теперь предпочитает лишь сидеть на траве во время ежедневных прогулок.

«Замечательный песик, приносит нам много радости. Хлопоты, конечно, с ним. Но тем не менее радости больше дарит нам всем. Эмоции классные», – добавила жительница Коммунарки.

В мае специалисты Донской ветклиники спасли собаку породы джек-рассел-терьер по кличке Бэйли, в нос которой во время прогулки попала почти 10-сантиметровая палка. По словам владельцев питомца, во время прогулки его стало что-то беспокоить в носу. После этого они заметили кровянистые выделения, поэтому решили отправиться на осмотр к ветврачу.

Ранее доктор ветеринарных наук запретила давать кошкам и собакам мороженое.