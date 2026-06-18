Московский аэропорт возобновил работу после атаки беспилотников

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В московском аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

В то же время в аэропортах Внуково, Домодедово,Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с изменениями параметров временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней.

Отмечается, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Об ограничениях в столичных аэропортах Росавиация сообщала чуть более часа назад.

В Минтрансе РФ передали, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле ведомства и Росавиации. Для поддержки пассажиров был задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утром 18 июня столицу пытались атаковать 194 украинских беспилотника.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.