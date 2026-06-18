Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач рассказал, о каких заболеваниях может говорить дергающийся глаз

Врач Умнов: подергивания глаза могут быть признаком бешенства
Shutterstock

Дергающийся глаз может быть связан с психоневрологическими расстройствами, хроническим недосыпанием или стрессом. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Непроизвольные сокращения мышц век, известные как тики, часто являются индикатором психоэмоционального перенапряжения. Такие состояния могут возникать в контексте подготовки к экзаменам, хронического недосыпания или интенсивной рабочей нагрузки. Однако данный симптом может также свидетельствовать о наличии серьезных патологических процессов. В частности, тики могут быть ассоциированы с психоневрологическими расстройствами, такими как синдром Туретта или расстройства аутистического спектра», — сказал он.

Умнов подчеркнул, что тики также могут быть симптомом бешенства или черепно-мозговой травмы.

«Следует учитывать возможность развития блефароспазма — состояния, характеризующегося неконтролируемым сокращением мышц век в ответ на различные стимулы. Этот симптом может быть проявлением бешенства, черепно-мозговой травмы или синдрома сухого глаза. Также стоит обратить внимание на дефицит магния и витаминов группы B, которые могут способствовать возникновению подергивания глаза», — добавил он.

Ранее врач рассказал, к чему может привести привычка кусать губы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Атака БПЛА на Московский регион, вредоносные письма бухгалтерам и аномальная жара. Что нового к утру 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!