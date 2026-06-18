Врач рассказал, о каких заболеваниях может говорить дергающийся глаз

Дергающийся глаз может быть связан с психоневрологическими расстройствами, хроническим недосыпанием или стрессом. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Непроизвольные сокращения мышц век, известные как тики, часто являются индикатором психоэмоционального перенапряжения. Такие состояния могут возникать в контексте подготовки к экзаменам, хронического недосыпания или интенсивной рабочей нагрузки. Однако данный симптом может также свидетельствовать о наличии серьезных патологических процессов. В частности, тики могут быть ассоциированы с психоневрологическими расстройствами, такими как синдром Туретта или расстройства аутистического спектра», — сказал он.

Умнов подчеркнул, что тики также могут быть симптомом бешенства или черепно-мозговой травмы.

«Следует учитывать возможность развития блефароспазма — состояния, характеризующегося неконтролируемым сокращением мышц век в ответ на различные стимулы. Этот симптом может быть проявлением бешенства, черепно-мозговой травмы или синдрома сухого глаза. Также стоит обратить внимание на дефицит магния и витаминов группы B, которые могут способствовать возникновению подергивания глаза», — добавил он.

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