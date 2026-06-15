Врач рассказал, к чему может привести привычка кусать губы

Привычка кусать губы и щеки может травмировать слизистую оболочку рта и привести к развитию стоматита и герпеса. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Кусание губ и щек может привести к ряду негативных последствий, как на физическом, так и на психологическом уровне. С точки зрения дерматологии, данное поведение часто приводит к микротравмам слизистой оболочки рта, что может способствовать развитию воспалительных процессов, инфекций и даже эрозий. По сути как язва во рту, которая будет проходить потом очень долго. Эти повреждения могут стать причиной вхождения в организм бактериальных и вирусных инфекций, что увеличивает риск развития стоматита, герпеса и других заболеваний», — сказал он.

Специалист добавил, что привычка может быть также связана с тревожными расстройствами, стрессом и эмоциональным напряжением. Чтобы избавиться от нее, можно жевать резинку или сжимать мячик, отметил он.

«Для преодоления привычки кусать губы и щеки необходимо использовать комплексный подход, включающий как поведенческие, так и психологические методы. На поведенческом уровне, можно рекомендовать использование альтернативных действий, таких как жевание жевательной резинки без сахара или сжатие резинового мячика. Эти действия помогают отвлечь внимание от привычки и снизить вероятность ее проявления. Но сначала нужно залечить ранки и воспаления, например, с помощь хлоргексидина», — добавил Умнов.

Врач подчеркнул, что перестать кусать губы могут помочь медитации и различные активности.

«Психологические методы включают когнитивно-поведенческую терапию, которая направлена на изменение негативных мыслей и смена привычек. В борьбе с этой привычкой могут быть полезны техники релаксации, такие как медитация и дыхательные упражнения, которые помогают снизить уровень стресса и тревожности. Также может помочь переключить мысли заполнение времени к новыми занятиями, посещениями новых мест. Тогда мозг человека со стресса и привычек, которые преследуют его, когда он просто сидит или кого-то слушает, переключается на какие-то новые действия, принятие новых решений, на какое-то новое занятие. Это замещение и переключение лечит очень многие привычки, стресс и все остальное, потому что мозг человека получает новые впечатления, новую работу, новые задачи и человеку уже становится некогда отвлекаться на покусывание губ и щек», — заключил он.

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