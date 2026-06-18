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Общество

Врач предупредила, чем грозит неправильный выбор зубной щетки

Врач Беляева: неправильный выбор зубной щетки может вызвать пародонтит
Shutterstock

Пародонтит и клиновидные дефекты и эрозии на деснах могут появиться из-за неправильного выбора зубной щетки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.

По ее словам, прежде всего важно оценить жесткость щетины. Эксперт уточнила, что многим подойдет средняя жесткость, людям с кровоточащими деснами — мягкая.

«А вот от жестких щеток всем лучше отказаться, потому что стоит сделать чуть более сильное нажатие во время чистки, и можно повредить десну. Травма начнет кровоточить, болеть, в итоге это способно привести к развитию воспалительных заболеваний – гингивиту и пародонтиту. Кроме того, возможно образование некариозных поражений в области шейки зуба, таких как клиновидный дефект и эрозии», — предупредила Беляева.

Стоматолог также призвала отдавать предпочтение щеткам с щетиной из синтетического материала (нейлон, полиэстер), которые не так подвержены накоплению бактерий. Головка изделия должна быть небольшой, чтобы она могла добираться до седьмых и восьмых зубов и хорошо прочищать весь ряд.

Врач Себастьян Аррьета (Южный научный университет) до этого говорил, что хранение зубной щетки в ванной комнате может повышать риск инфекций из-за быстрого размножения бактерий во влажной среде. Ускорить рост числа микроорганизмов на щетинках также может хранение в герметичном пластиковом чехле.

Ранее россиянам рассказали, как часто нужно менять зубную щетку.

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