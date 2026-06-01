Врач назвал главную ошибку при хранении зубной щетки

Хранение зубной щетки в ванной комнате может повышать риск инфекций из-за быстрого размножения бактерий во влажной среде. Ускорить рост числа микроорганизмов на щетинках также может хранение в герметичном пластиковом чехле. Об этом предупредил врач Себастьян Аррьета (Южный научный университет). Слова эксперта приводит издание Deia.

По словам специалиста, главная ошибка заключается в том, что многие оставляют щетку в помещении с высокой влажностью. Такая среда способствует размножению бактерий и других микроорганизмов на щетинках, особенно если после использования щетка не успевает полностью высохнуть.

Еще одной распространенной ошибкой врач назвал хранение зубной щетки в герметичных футлярах и контейнерах без вентиляции. В таких условиях влага задерживается дольше, создавая благоприятную среду для роста патогенов.

Аррьета рекомендует после чистки тщательно промывать щетку от остатков пасты и пищи, а хранить ее вертикально головкой вниз, чтобы вода могла свободно стекать. Кроме того, специалист советует менять зубную щетку каждые три месяца, а также после перенесенных инфекционных заболеваний, включая простуду и грипп.

Врач также напомнил, что слишком сильное давление во время чистки зубов ускоряет износ щетины и сокращает срок службы щетки.

