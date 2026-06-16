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Россиянам рассказали, как часто нужно менять зубную щетку

Биотехнолог Золотарева: старая зубная щетка может быть опасной для здоровья
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Зубную щетку необходимо менять каждые два-три месяца, даже если внешне она выглядит пригодной для использования. Ограничение связано не с эстетикой, а с изменением структуры щетины и накоплением микроорганизмов на ней, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Во время чистки зубов на поверхности щетки остаются частицы слюны, налета, бактерий и микроскопические остатки пищи. Влажная среда ванной комнаты способствует размножению микроорганизмов, особенно если щетка хранится в закрытом стакане или соприкасается с другими щетками», — объяснила эксперт.

Со временем щетина теряет упругость и начинает деформироваться. Из-за этого давление при чистке зубов распределяется неравномерно: часть участков очищается хуже, а отдельные зоны десен, наоборот, травмируются сильнее. Повреждение слизистой оболочки создает дополнительные условия для проникновения бактерий в ткани десны, повышается риск воспаления, кровоточивости и обострения хронических заболеваний полости рта.

«После перенесенных вирусных и бактериальных инфекций щетку желательно менять сразу, не дожидаясь окончания стандартного срока использования, особенно после перенесенной ангины, стоматита, гриппа и респираторных заболеваний. На щетине сохраняются микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. При повторном контакте со слизистыми оболочками они поддерживают воспалительный процесс и увеличивают нагрузку на местный иммунитет полости рта», — уточнила биотехнолог.

Повышенного внимания требуют электрические зубные щетки со сменными насадками. Многие используют одну насадку значительно дольше рекомендованного срока, поскольку износ на ней менее заметен визуально. При высокой скорости движения щетины микроповреждения материала возникают быстрее, а в мелких трещинах и у основания крепления постепенно скапливаются бактерии и остатки органических веществ.

«Поэтому менять сменные насадки для электрической зубной щетки следует не реже, чем обычную зубную щетку», — резюмировала она.

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