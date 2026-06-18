В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в ночь на 18 июня несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие, их количество уточняется.

Кроме того, повреждения получили многоквартирные, частные жилые дома, а также коммерческие помещения.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина прокуроры контролируют ситуацию в местах приема и размещения граждан, отметили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что БПЛА упал на многоквартирный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском. Дрон повредил выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью.