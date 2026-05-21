Таракан стал символом молодежи Индии

BBC: таракан стал символом политического объединения молодежи в Индии
Cockroach Janta Party

Таракан стал символом сатирического политического молодежного объединения «Народная партия таракана» (Cockroach Janta Party) в Индии, возникшего после того как судья Верховного суда страны Сурья Кант сравнил безработную молодежь с тараканами и паразитами. Об этом сообщает BBC.

Идея создать объединение появилась у студента Бостонского университета Абхиджита Дипке. По его словам, изначально партия задумывалась как шутка, которая объединит людей.

Тем не менее движение быстро стало популярным. За несколько дней оно собрало десятки тысяч заявок на вступление. Еще большую известность партия получила после того, как Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунт движения набрал порядка 10 млн подписчиков, обогнав официальный аккаунт правящей партии «Бхаратия джаната парти».

Аккаунт движения в Х с 200 тысячами подписчиками сейчас скрыт в Индии. При попытке найти объединение в соцсети, пользователи видят сообщение о том, что страница заблокирована «в ответ на законное требование».

Кроме того, партия вышла за пределы онлайна. Члены движения выходят на акции протеста в костюмах тараканов.

