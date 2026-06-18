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Общество

Женщина получила ножевое ранение в шею в башкирском зоомагазине

В Башкирии мужчина ударил ножом в шею бывшую жену в зоомагазине

В Башкирии суд заключил под стражу местного жителя, который вонзил нож в шею бывшей жены в зоомагазине. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел 16 июня в помещении зоомагазина в городе Бирске. Мужчина, вооруженный ножом, напал на бывшую супругу и нанес ей удар в область шеи. Потерпевшая получила проникающее ранение с повреждением трахеи.

Женщине удалось вырваться и сбежать от нападавшего, очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, пострадавшая госпитализирована. 29-летнего злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу.

До этого в Татарстане мужчина зверски избил возлюбленную. Прямо на улице он стал наносить удары и прыгать на ее лице, когда та потеряла сознание. Его задержали.

Ранее оренбуржец избил экс-сожительниц за то, что они сдружились после расставания с ним.

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