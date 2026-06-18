Стало известно, что может грозить Лерчек после повторной проверки ее здоровья

В отношении блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) могут возобновить уголовное дело в случае, если медицинская экспертиза покажет ее выздоровление. Об этом «Москве 24» рассказала адвокат Людмила Айвар.

«Если медицинская экспертиза покажет, что она выздоравливает и снова может участвовать в судебно-следственных действиях, то уголовное дело будет возобновлено, а суд назначит наказание», – пояснила эксперт.

Если же проверка здоровья подтвердит болезнь, которая препятствует отбыванию наказания, блогера освободят от этого. Однако ответственности ей не удастся избежать и в этом случае, уточнила адвокат.

Айвар добавила, что Чекалина показывает в интернете свои тренировки, поскольку ей просто хочется жить. При этом такое поведение вызывает неоднозначную реакцию у части общества, заключила эксперт.

Накануне сообщалось, что прокуратура зарегистрировала и направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогерше Лерчек повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Также ведомство просит проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани.

В них говорится, что женщина в день прохождения очередного сеанса химиотерапии проинформировала своих подписчиков в соцсетях о том, что в тот же день занимается в спортзале фитнес-клуба. До этого Лерчек заявила, что ей сделали операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.

Ранее врач отреагировал на слухи о симуляции рака Лерчек.