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Стоматолог предупредил, какие лекарства разрушают зубы

Стоматолог Лабухин: антидепрессанты и сиропы от кашля могут загубить зубы
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди годами ежедневно принимают аспирин или магний. Между тем многие лекарства постепенно разрушают зубы. Какие именно и как их принимать, чтобы не потерять зубы, «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

Спектр таких препаратов широк. Они действуют постепенно. При постоянном приеме препарат встраивается в структуру зуба, проникая в эмаль. Зубы начинают менять цвет.

«Нарушается работа слюнных желез, начинается ксеростомия — сухость во рту. Слюна — главное препятствие для развития бактерий и кариеса. У здорового человека в сутки выделяется 1–1,5 литра слюны, после приема некоторых лекарств количество уменьшается в разы», — объяснил он.

Некоторые лекарства напрямую разрушают эмаль при контакте. Это жевательный аспирин, вдыхаемый порошок от астмы, сладкие сиропы и жевательные витамины с сахаром и лимонной кислотой.

«По воздействию на зубы лекарства делятся на три типа: разрушающие эмаль (тетрациклин и его аналоги, препараты железа), вызывающие сухость во рту (гормональные, антигистаминные, мочегонные, антидепрессанты, средства от аллергии и для похудения) и приводящие к кариесу из-за формы выпуска (сиропы, пастилки, леденцы, шипучие формы)», — поделился врач.

Бисфосфонаты, принимаемые при остеопорозе или онкологии, могут спровоцировать остеонекроз (омертвение кости), который нередко начинается с зубов.

Противоэпилептические средства и иммунодепрессанты вызывают чрезмерное разрастание тканей десен, что затрудняет чистку и ведет к кариесу и пародонтиту. Разрастание начинается уже через 1–2 месяца после начала приема.

«При острой боли необходимо идти к врачу. До визита можно принять обычное обезболивающее. Растворите чайную ложку соды в стакане теплой воды и прополощите рот. Прогревание зуба или прикладывание аспирина к десне ухудшит ситуацию и приведет к ожогу», — посоветовал врач.

Людям, постоянно принимающим лекарства, стоит часто посещать стоматолога. Сиропы рекомендуется пить с трубочкой, чтобы предотвратить контакт с эмалью. Сладкие или кислые препараты лучше принимать во время основных приемов пищи.

Регулярный прием лекарств требует усиленного ухода за полостью рта: чистить зубы дважды в день пастой с фтором, использовать зубную нить и ирригатор.

«При визите к врачу обязательно сообщайте обо всех препаратах, которые вы принимаете. Стоматологи советуют также пить воду и ополаскивать рот после приема любого лекарства», — резюмировал он.

Ранее была названа неочевидная причина, из-за которой разрушаются и выпадают зубы.

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