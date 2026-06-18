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Общество

Екатеринбургского подростка толкнули под автобус, он чудом уцелел и попал на видео

В Екатеринбурге подростка толкнули под автобус, он чудом уцелел

В Екатеринбурге на видео попало, как подростка толкнули под автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел на улице Репина и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Подростка толкнули прямо под колеса автобуса, однако тот оттолкнулся от него и чудом остался цел.

До этого в Волгограде школьники напали на девочку и толкнули ее под машину из-за слухов. Когда мать пострадавшей попыталась разобраться в том, что сподвигло детей к такому поступку, она выяснила, что другая девочка рассказала этим детям, что пострадавшая якобы ударила какую-то бабушку. Женщина по факту случившегося обратилась за помощью в полицию.

Ранее мужчина ударил мальчика в автобусе за попытку протиснуться к окну.

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