В Волгограде школьники напали на девочку и толкнули под машину из-за слухов

V1: в Волгограде дети толкнули ребенка под машину

Компания школьников напала на девятилетнюю девочку. Об этом в беседе с V1.ru рассказала мать пострадавшей.

По ее словам, обычно дочь звонила каждые полчаса, но в тот день не выходила на связь два часа. Когда девочка все же подняла трубку, она рассказала, что гуляла в Нарвском массиве.

В какой-то момент к ней стали приставать младшеклассники, которых она раньше видела, но знакома не была. Она попыталась уйти, но школьники проявили агрессию. Они стали закидывать ребенка песком, плевать в нее.

«Я тут же прибежала, забрала ребенка, и по дороге домой дочь сказала, что кто-то из мальчиков толкал ее под машину», – рассказала мать.

Когда мать попыталась разобраться в том, что сподвигло детей к такому поступку, она выяснила, что другая девочка рассказала этим детям, что пострадавшая якобы ударила какую-то бабушку.

Женщина обратилась в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Женщина добавила, что семья одного из участников и он сам просили у нее прощения, но это был не один из тех, кто толкал на дорогу.

Ранее в Екатеринбурге мать избила ребенка, мотивируя агрессию предательством.