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Общество

В российском регионе отменили ракетную опасность

Режим ракетной опасности отменили в Псковской области
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Псковской области отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщает РСЧС региона.

Жителей региона призвали проявлять бдительность, при обнаружении опасных предметов не приближаться к ним и сообщить по телефону 112.

Возможны ограничения интернета и мобильной связи.

18 июня в Псковской области впервые объявляли режим ракетной опасности.

Тем временем число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как заявил мэр, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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