В столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения на полеты вводились в целях безопасности.

Утром 18 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на многоквартирный жилой дом на улице Гагарина в Жуковском. Дрон повредил выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительным данным, люди не пострадали.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь и утро 52 беспилотника ВСУ, летевшие на столицу. Один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.

Ранее Собянин назвал общее количество беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве