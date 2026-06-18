В Подмосковье БПЛА попал в жилой дом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на многоквартирный жилой дом в подмосковном Жуковском. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что это дом на улице Гагарина. Дрон повредил выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь и утро 52 беспилотника ВСУ, летевших на столицу. Один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

На фоне атак БПЛА служба столичного аэропорта Шереметьево эвакуировала пассажиров, в том числе с бортов самолетов, в безопасные места.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.