В Индии тигр набросился на группу женщин и растерзал четырех из них

В Индии четыре женщины погибли из-за нападения тигра. Об этом сообщила газета The Indian Express со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в округе Чандрапур в индийском штате Махараштра. Группа женщин, состоявшая из 13 человек, занималась сбором листьев в лесу, когда на них внезапно напал тигр. Четыре пострадавшие скончались на месте происшествия, остальным девяти удалось спасти. Они начали кричать, призывая о помощи, и выбежали из леса.

Позднее на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и наряды полиции. В районе нападения хищника усилили патрулирование и выяснили, что деревня примыкает к участку леса, где живет тигрица с тремя детенышами. Местным жителям настоятельно рекомендовали пока ограничить походы в лес, особенно в одиночку.

В феврале этого года произошло еще одно нападение тигра на человека в Индии. Все случилось недалеко от деревни Чхедия. Жертвой хищника стал 35-летний фермер, который отправился собирать сухую траву для соломенных хижин. В какой-то момент он отошел в лес, чтобы справить нужду. В этот момент на него напал тигр и съел половые органы мужчины.

Ранее горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке.