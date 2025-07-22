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Горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке

Mirror: в США горный лев напал на 4-летнего ребенка в национальном парке
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Shutterstock/FOTODOM

В США горный лев напал на четырёхлетнего ребенка в национальном парке, пишет Mirror.

В Олимпийском национальном парке, штат Вашингтон, произошел редкий и опасный инцидент: горный лев атаковал четырехлетнего мальчика прямо на глазах у его семьи во время прогулки по туристической тропе. Хищник, находившийся в ошейнике, внезапно набросился на ребенка и укусил его.

На место немедленно были вызваны экстренные службы. Пострадавшего мальчика эвакуировали с помощью медицинского вертолёта и доставили в травматологический центр в Сиэтле. Сейчас он проходит лечение в местной больнице. Подробности о его состоянии и личности не разглашаются из соображений конфиденциальности.

Сразу после нападения сотрудники парка начали операцию по поиску хищника, к которой подключилась кинологическая команда. Представители парка заверили, что в настоящее время опасности для посетителей нет. Причины нападения и поведение животного будут тщательно расследованы.

Ранее пару посадили в тюрьму после того, как их собака покусала малыша.

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