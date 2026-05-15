Офицер группы «Альфа» рассказал, как избежать вербовки мошенниками

Мошенники манипулируют украденными деньгами жертвы, чтобы склонить ее к терроризму, заявил в беседе с «Газетой.Ru» президент союза «Офицеры группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Он посоветовал россиянам, которые отдали деньги мошенникам, сразу идти в полицию и не вступать в сговор со злоумышленниками.

«Что касается денег, то до сих пор существуют разные методики, как склонить человека в онлайне совершить преступление. Распространено следующее: сначала разводили на какую-то передачу денег, потом человеку, которого обманули, говорили: «эти деньги были направлены на поддержку ВСУ». И дальше начинался шантаж — «мы не расскажем никому, никто не узнает, надо пойти бутылку зажигательной смеси бросить». Такого много было, как правило, это легче работает (денежная манипуляция — прим «Газеты.Ru»), чем на каких-то идеологических противоречиях человека заставить в онлайне совершить преступление — вплоть до измены родине. В агентурном плане ничего не изменилось, есть идеологическая составляющая», — подчеркнул он.

Жертвы не так часто обращаются в полицию после передачи денег мошенникам, потому что знают о жестком наказании за донаты террористам и экстремистам, предположил Филатов.

«У нас в общем-то, в информационном поле очень много информации, когда людей судят за то, что они задонатили кому-то, причем совсем маленькими деньгами. И получает прям немаленькие реальные сроки. Этим мошенники пользуются, они начинают шантажировать людей и вынуждают их делать противоправные действия. Я считаю, даже если тебя обманули, и ты понял, что начинают шантажировать, чем соглашаться на шантаж — надо идти в полицию и подавать заявление. А там уже полицейские сами разберутся — куда информацию передавать. Может это будет ФСБ, может это будут какие-то следственные органы. Ничего здесь, в общем-то, выдумывать не надо. Я считаю, путь один — этого человека, который подвергся шантажу, уговорить сделать правильный шаг [пойти в полицию]. Конечно, здесь надо проводить большую разъяснительную работу и может быть периодически показывают случаи, когда человек оступился, перевел денег, а потом, когда пошел на сотрудничество с силовыми структурами, его от ответственности, например, за одно правонарушение, скажем, освободили», — заявил офицер.

Мошенники собирают информацию на потенциальную жертву еще до вербовки, рассказал эксперт. Филатов призвал россиян не вступать в разговоры с «представителями спецслужб» в мессенджерах.

«Я, например, мошенникам всегда хамлю, по крайней мере, довожу их до момента, когда они начинают подозревать, что я с ними провожу оперативную игру, отвлекаю их от целей — потом хамлю. Ничего такого страшного в этом нет. Пытаясь обмануть, они хорошо знают, с кем имеют дело. Они меня и по званию называли, в общем-то, потом давали понять, что они знали, кого они пытаются обмануть и завербовать. У сотрудников спецслужб идет непосредственный контакт — приглашают в учреждение, на котором написано, что за учреждение, о котором все знают, и проводится запись под камеру. А все остальные — через мессенджеры, не нужно даже рассуждать, это мошенники. Если есть обращения и вам представляются сотрудниками силовых структур, просто скажите: «знаете, я вас не вижу, по голосу определить не могу. Поэтому, если надо, вызывайте официально по адресу, приду — увижу ваше удостоверение, увижу табличку на вашем кабинете, тогда будем разговаривать», — заключил он.

Ранее в МИД РФ раскрыли ущерб от деятельности мошеннических колл-центров на Украине.