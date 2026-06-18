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Общество

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров севшего в Сочи рейса

Прокуратура держит под контролем ситуацию с рейсом Smartavia, севшим в Сочи
Shutterstock/Salivanchuk Semen

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Smartavia, экстренно севшего в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

До этого пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сообщила, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. 17 июня около 23:00 по московскому времени, борт с номером 5N164 подал сигнал 7700 над Черным морем — этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию.

Позднее в авиакомпании Smartavia заявили, что пострадавших на борту самолета Сочи — Архангельск нет. Воздушное судно осмотрят технические специалисты. Для пассажиров организуют перелет в Архангельск на резервном борту, отметил перевозчик.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.

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