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Общество

Секретный документ с подписью Сталина продали на аукционе в США

На аукционе в США продали документ с подписью Сталина за $13,8 тыс.
РИА Новости

Секретный документ, который был подписан генеральным секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, был продан на аукционе в США за $13,8 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.

В публикации отмечается, что в документе говорилось о защите трех столиц стран освобожденной Восточной Европы — Таллина, Риги и Варшавы.

«Вверху документа синим несмываемым карандашом стоит подпись Иосифа Сталина», — говорится в описании лота.

По данным аукционного дома, документ находится в отличном состоянии, но имеет легкие загрязнения и небольшие пятна.

До этого на аукционе Sotheby's в Женеве продали драгоценности дома Романовых за $885 тысяч. Среди лотов была брошь с сапфиром и бриллиантом. Украшения принадлежали великой княгине Марии Павловне, тете Николая II. Она доверила их британскому торговцу антиквариатом Альберту Генри Стопфорду, чтобы перевезти в Лондон. Переодетый рабочим, он тайно забрал 244 украшения из Владимирского дворца и благополучно доставил их в британскую столицу. Через два года Мария Павловна добралась до Европы, но вскоре ее не стало. Драгоценности унаследовала ее дочь, затем они передавались по наследству, пока в 2009 году не попали на аукцион. Тогда их купила европейская княжеская семья за $480 тысяч.

Ранее редчайший бювар с автографом Николая II выставили на торги.

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