Редчайший бювар с автографом Николая II выставили на торги

Кожаный бювар с фотопортретом и автографом императора Николая II выставили на торги с начальной ставкой ₽700 тысяч. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Бювар — это настольная папка-коврик или накладка для письменного стола.

«Императорский бювар с автографом Николая II обещает стать настоящей сенсацией историко-документального раздела коллекции аукциона», — отметили в пресс-службе аукционного дома.

Там добавили, что бювар включает редчайшую фотографию Николая II в мундире капитана 1-го ранга Гвардейского экипажа, выполненную в петербургском ателье Левицкого в 1894 году. Снимок подписан лично императором. Также в лот входят официальный портрет императрицы Марии Федоровны 1881 года работы фотографа Пазетти, выпущенный в 1900-х годах, датская открытка 1920-х годов с вдовствующей императрицей и открытка с изображением великой княжны Ольги Александровны с первым супругом Петром Ольденбургским. Внутри бювар украшен золотым тиснением и бордовым муаром, добавили в «Литфонде».

До этого на аукционе Sotheby's в Женеве продали драгоценности дома Романовых за $885 тысяч. Среди лотов была брошь с сапфиром и бриллиантом. Украшения принадлежали великой княгине Марии Павловне, тете Николая II. Она доверила их британскому торговцу антиквариатом Альберту Генри Стопфорду, чтобы перевезти в Лондон. Переодетый рабочим, он тайно забрал 244 украшения из Владимирского дворца и благополучно доставил их в британскую столицу. Через два года Мария Павловна добралась до Европы, но вскоре ее не стало. Драгоценности унаследовала ее дочь, затем они передавались по наследству, пока в 2009 году не попали на аукцион. Тогда их купила европейская княжеская семья за $480 тысяч.

Ранее на аукцион выставили рисунок Виктора Цоя.