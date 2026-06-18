В Херсонской области врачи достали три сим-карты из тела пострадавшего от БПЛА

Хирурги Херсонской области извлекли из тела мужчины, пострадавшего от взрыва украинского дрона, три сим-карты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширака Мнацаканяна.

По словам хирурга, Вооруженные силы Украины (ВСУ) часто используют пластик во взрывных устройствах.

«Вот мы три недели назад три сим-карты достали. <...> Что там сим-карты делали, мы не знаем», — пояснил врач.

Он предположил, что карты могли служить поражающим элементом. Кинетической энергии от взрыва достаточно, чтобы пластик впивался в тела пострадавших, отметил Мнацаканян. Он добавил, что обнаружить такие элементы с помощью рентгена сложнее, чем металлические осколки. По словам врача, медики столкнулись с этим впервые.

До этого житель села Покровки Очаковского района Николаевской области рассказал, что ВСУ используют по два беспилотника для поджога домов мирных жителей. По его словам, один дрон сбрасывает заряд, пробивает крышу, а второй поджигает здание «зажигалкой». Мужчина сообщил, что таким образом сожгли его дом, а он и его семья едва успели спастись.

Ранее сообщалось, что ВСУ оборудуют школы в Запорожье под огневые позиции.