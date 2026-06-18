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Общество

Суд запретил Диане Шурыгиной пользоваться интернетом

РИА Новости: Диане Шурыгиной запрещено пользоваться интернетом и почтой
Диана Шурыгина/Telegram

Находящейся под домашним арестом блогерше Диане Шурыгиной (Шляниной) запрещено пользоваться интернетом и почтой, а также общаться со свидетелями и подозреваемыми. Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что Шурыгиной нельзя общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также другими лицами, осведомленными о расследовании. При этом она может общаться с адвокатами и близкими родственниками.

Блогерше также запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением общения с защитниками и следователями. Кроме того, Шурыгина не может отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, посылки и письма, кроме судебных документов, документов правоохранительных органов и органов государственной власти.

17 июня сообщалось, что Шурыгина, находящаяся под домашним арестом до 19 июля, может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале.

Ранее бывший осужденный по делу Шурыгиной отказался быть ее адвокатом.

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