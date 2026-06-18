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Общество

В Росавиации сообщили об ограничениях в Домодедово

Росавиация: аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в районе авиагавани введены ограничения на использование воздушного пространства. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации уточнили, что в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Кроме того, ведомство сообщило, что аналогичные ограничения действуют в аэропорту Внуково.

До этого Росавиация сообщила, что российским авиакомпаниям временно запрещено выполнять рейсы из РФ в Иран в ночное и утреннее время. Ограничения действуют с 14 по 24 июня в период с 23:00 до 11:00. В остальное время решение о вылетах принимается после оценки рисков и с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

Ранее пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем.

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