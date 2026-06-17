Аптекарь изнасиловал 11-летнюю девочку и пострадал сам

Жителя Бангладеш задержали за надругательство над 11-летним ребенком. Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в Ашулии, пригороде Дакки. По данным издания, девочка пришла в аптеку к 40-летнему мужчине, чтобы купить лекарство для болеющей матери.

Сначала мужчина заставил ее ждать около получаса. Затем он отвел несовершеннолетнюю в подсобное помещение, запер внутри и изнасиловал.

В какой-то момент девочка закричала. На звук прибежали местные жители. Поняв, что происходит, они избили аптекаря. Позже на место прибыла полиция.

В результате отец школьницы подал заявление в правоохранительные органы, подозреваемого отправили под стражу. Пострадавшая попала в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

До этого в Индии компания подростков встретила десятилетнюю девочку по пути из школы. Молодые люди надругались над ней, после чего расправились.

Ранее 15-летнего мальчика арестовали по обвинению в изнасиловании девочки-подростка.