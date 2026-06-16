Компания подростков расправилась с десятилетней девочкой после изнасилования

Группа подростков напала на десятилетнюю девочку по пути из школы домой. Об этом сообщает Express.

По данным издания, пострадавшая по какой-то причине ушла из школы немного раньше обычного. По пути ее встретили молодые люди, которые затащили ее в поле и изнасиловали. Затем последовала расправа.

Спустя некоторое время родители заметили, что дочь так и не вернулась домой. В туже ночь ребенка без признаков жизни обнаружили там, где его бросили преступники.

Вскоре после начала расследования сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. Не исключается, что к произошедшему причастны и другие люди, но пока что точное количество подозреваемых неизвестно.

Сейчас проводится расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Индии трехлетняя девочка подверглась насилию со стороны 26-летнего мужчины. Он подошел к ребенку и поманил его шоколадкой, затем забрал ее с собой и надругался.

Ранее компания одноклассников изнасиловала 12-летнюю девочку на празднике.