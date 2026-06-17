Ушла из жизни звезда американского фильма «Звонок»

Актриса Дейви Чейз, получившившая свою популярность по роли злодейки Самары Морган в американском фильме ужасов «Звонок», умерла на 36-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

О гибели актрисы рассказал ее молодой человек Рой Эрнандес. По его словам, врачи диагностировали у нее менингит, а также в ее крови обнаружили серьезные инфекции. По этой причине он создал страницу по сбору средств для лечения девушки.

Тем не менее состояние здоровья Чейз ухудшилось. Доктора предупредили близких, что ей оставалось недолго. По словам Эрнандеса, сепсис привел к отказу ее организма.

Дейви Чейз начала свою карьеру еще в детстве. В восемь лет она снялась в популярных сериалах «Сабрина — маленькая ведьма», «Зачарованные», «Практика» и «Скорая помощь». Однако прорваться в кино она смогла благодаря озвучиванию главной героини в мультфильме «Лило и Стич» и в фильме ужасов «Звонок».

До этого стало известно о смерти 35-летней звезды турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем. По словам адвоката, Иртем скончалась на следующий день после празднования дня рождения, предположительно, из-за сердечного приступа.

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.