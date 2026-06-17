Названа предварительная причина крушения самолета в Подмосковье

Ошибка пилотирования рассматривается среди версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«При заходе на посадку самолет Zlin-42 в конце посадочной полосы сделал маневр и резко спикировал вниз», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту были пилот и пассажир — владелец судна, оба не выжили.

Инцидент произошел на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. При ударе о землю самолет загорелся.

До этого очевидцы сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае, который практически рухнул на обочину прямо возле машины. Видео сняли местные жители, которые ехали по дороге на машине в станице Калининская. На нем видно, как самолет летит очень низко и петляет, затем резко идет вниз, задевая землю, и его разворачивает. После этого несколько человек, ставшие очевидцами падения, идут к самолету проверять состояние пилота.

Ранее прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета в Карачаево-Черкесии.