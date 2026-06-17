Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В США арестовали женщину, обменявшую приемную дочь на обезьяну

В США женщина обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована
Police Department

В США арестовали женщину, обменявшую приемную дочь на обезьяну, пишет Daily Mail.

По данным прокуратуры, 70-летняя Бренда Дойч из штата Миссури, которая за годы воспитала более 200 детей, отправила свою приемную дочь-подростка в Техас без согласования с государственными службами. О произошедшем стало известно лишь после того, как школьный округ начал выяснять причины длительного отсутствия девочки на занятиях.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок несколько раз переходил от одних опекунов к другим и в итоге оказался в семье, которая не могла обеспечить ему надлежащий уход. Следователи установили, что девочка фактически заботилась о взрослых людях с ограниченными возможностями здоровья и на длительное время оставалась без присмотра.

Во время расследования также всплыли обвинения в жестоком обращении. Подросток рассказала, что на протяжении нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приемной матери. По ее словам, женщина избивала ее, угрожала расправой и унижала.

Дополнительный резонанс делу придали показания одного из свидетелей, который заявил, что Дойч якобы передала девочку в обмен на обезьяну. Эта информация фигурирует в материалах расследования.

Прокуроры отметили, что в отношении женщины на протяжении многих лет поступали многочисленные жалобы, однако уголовное расследование долгое время не начиналось.

Теперь Бренде грозит до семи лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на июль 2026 года. Помимо этого, женщина остается фигурантом отдельного дела, связанного с финансовыми преступлениями.

Ранее в США семейная пара истязала детей и морила их голодом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!