В США женщина обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована

В США арестовали женщину, обменявшую приемную дочь на обезьяну, пишет Daily Mail.

По данным прокуратуры, 70-летняя Бренда Дойч из штата Миссури, которая за годы воспитала более 200 детей, отправила свою приемную дочь-подростка в Техас без согласования с государственными службами. О произошедшем стало известно лишь после того, как школьный округ начал выяснять причины длительного отсутствия девочки на занятиях.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок несколько раз переходил от одних опекунов к другим и в итоге оказался в семье, которая не могла обеспечить ему надлежащий уход. Следователи установили, что девочка фактически заботилась о взрослых людях с ограниченными возможностями здоровья и на длительное время оставалась без присмотра.

Во время расследования также всплыли обвинения в жестоком обращении. Подросток рассказала, что на протяжении нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приемной матери. По ее словам, женщина избивала ее, угрожала расправой и унижала.

Дополнительный резонанс делу придали показания одного из свидетелей, который заявил, что Дойч якобы передала девочку в обмен на обезьяну. Эта информация фигурирует в материалах расследования.

Прокуроры отметили, что в отношении женщины на протяжении многих лет поступали многочисленные жалобы, однако уголовное расследование долгое время не начиналось.

Теперь Бренде грозит до семи лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на июль 2026 года. Помимо этого, женщина остается фигурантом отдельного дела, связанного с финансовыми преступлениями.

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