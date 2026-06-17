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Общество

Пассажира с камнями в багаже задержали в российском аэропорту

В аэропорту Толмачево нашли 20 кг камней в сумке мужчины, летевшего в Дубай
ФТС России

В аэропорту Толмачево новосибирские таможенники обнаружили в багаже 25-летнего россиянина более 20 кг нефрита. Об этом сообщает ФТС России.

Пассажир, вылетавший в Дубай, проследовал через «зеленый» коридор, однако его отправили на дополнительный рентген-досмотр и обнаружили в чемодане восемь бежевых минеральных камней.

Мужчина заявил, что не знал о содержимом. По его словам, чемодан ему передал знакомый, чтобы не платить за перевес.

Изъятые камни отдали на экспертизу, которая показала, что это необработанный нефрит, а значит минеральное сырье. Его вывоз физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Ранее в багаже у пассажирки самолета обнаружили двух медвежат.

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