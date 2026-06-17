Жителя Воронежа осудили на 12 лет за склонение дочерей к терроризму

В Воронеже лжеимаму дали 12 лет колонии за склонение дочерей к терроризму

Второй Западный окружной военный суд приговорил самопровозглашенного имама из Воронежа Рагима Фараджова, внесенного в российский перечень террористов и экстремистов, к 12 годам лишения свободы по делу о вовлечении людей в деятельность международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Фараджов вовлекал в деятельность запрещенной организации других лиц, в том числе двух своих дочерей. Мужчина вел в их отношении идеологическую обработку путем принуждения, угроз, убеждения и демонстрации им агитационных видео. Таким образом он пытался побудить их вступить в «Исламское государство» (организация запрещена в России). Кроме того, подсудимый ввел у себя в квартире «проповеди», пытаясь таким образом ввести идеологическую обработку прихожан.

Сторона обвинения добавила, что дочери осужденного пытались уехать от него в Санкт-Петербург, однако он приехал за ними вместе со своим братом и забрал обратно в Воронеж. После мужчина ужесточил за ними контроль, заставлял покаяться и согласиться с радикальной формой ислама. Для этого он прятал их обувь, запрещал им оставаться наедине, ходить в кино и угрожал замужеством за радикальных исламистов.

В своем обращении прокурор отметил, что подсудимый не имел официального религиозного образования, а также поссорился со всеми представителями традиционного ислама в Воронеже.

Суд признал подсудимого виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение и вовлечение в деятельность террористической организации). Согласно приговору, первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить подсудимому 14 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. Защита осужденного намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

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