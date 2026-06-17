Россиянам рассказали, можно ли оборудовать спортивный уголок в квартире

Установка турника, шведской стенки или боксерской груши внутри квартиры согласования не требует, но за вред соседям и за превышение тишины собственник отвечает напрямую. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Турник, шведская стенка, кольца и груша внутри квартиры — это распоряжение собственным имуществом, поэтому ни решение общего собрания собственников, ни согласие соседей для самой установки не нужны. Спортивный уголок не меняет границы и площадь помещения, не затрагивает инженерные сети и не требует внесения изменений в технический паспорт, а значит под определения переустройства и перепланировки по статье 25 Жилищного кодекса он не подпадает. Согласование с жилищной инспекцией или местной администрацией здесь не требуется, и это снимает главный страх большинства владельцев», — пояснил Халимов.

По его словам, ограничения начинаются там, где конструкция касается несущих и общедомовых элементов. Межквартирные стены, плиты перекрытий и наружные стены относятся к общему имуществу дома, и сверлить их под анкеры распорных систем нужно с расчетом на несущую способность.

«Распорный турник между полом и потолком давит на перекрытие, и при превышении проектной нагрузки ответственность за трещины у соседей сверху или снизу ляжет на собственника по статье 1064 Гражданского кодекса. Капитальные изменения самих несущих конструкций, например устройство закладных в плите, уже выходят за рамки бытового монтажа и без проекта недопустимы. Второй пласт это шум. Удары груши, падение веса и вибрация передаются через перекрытия соседям. Предельные уровни заданы СанПиН 1.2.3685-21, днем с 7:00 до 23:00 часов это 55 децибел, ночью 45. Тренировки с прыжками и инвентарем логично выносить на дневные интервалы и ставить под снаряды амортизирующее покрытие», — рекомендовал Халимов.

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