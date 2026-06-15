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Эксперт рассказал, действительно ли полезны фитнес-браслеты

Эксперт по фитнесу Халимов: фитнес-браслеты хорошо считают пульс и шаги
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Фитнес-браслет силен как мотиватор, счетчик пульса и шагов, но с большой погрешностью подсчитывает расход энергии и показатели здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Производители трекеров обещают почти медицинский контроль за телом, но реальная картина зависит от того, какой именно показатель снимает датчик. Надежнее всего гаджет работает с пульсом. Лабораторные сравнения носимых моделей с медицинской аппаратурой показывают, что большинство устройств измеряют частоту сердечных сокращений с погрешностью меньше пяти процентов, у лучших образцов ошибка опускается примерно до двух, у слабых поднимается почти до семи. Оптический пульсометр на запястье дает цифру, которой можно доверять при ходьбе, беге и в покое, хотя на его точность влияют плотность прилегания браслета, комплекция и даже тон кожи», — отметил Халимов.

По его словам, совсем иначе обстоит дело с подсчетом калорий, и тут реклама расходится с физиологией. В тех же тестах ни одна модель не уложилась в приемлемую погрешность по расходу энергии.

«У самых аккуратных промах достигал примерно 27 процентов, у слабых доходил более чем до 90. Алгоритм считает траты по пульсу, росту, весу и возрасту, но реальный расход зависит еще от состава тела, тренированности и обмена веществ, которых браслет не видит. Строить дефицит питания по числу с экрана значит почти гарантированно промахнуться на сотни килокалорий», — заявил эксперт.

Шаги относятся к более достоверным показателям, но и здесь есть оговорки, предупредил Халимов. Он пояснил, что взмахи рукой за рулем или с тележкой в магазине добавляют фантомные шаги, а медленная ходьба и движение с грузом, наоборот, недосчитываются.

Халимов также обратил внимание, что трекеры грубо распознают сон. Валидационные работы показывают, что разбивка на глубокую и быструю фазы по движению и пульсу годится лишь как примерный ориентир, без претензии на диагноз.

«Ближе всего к медицине функции здоровья. Снятие ЭКГ и выявление мерцательной аритмии на ряде моделей прошли официальную сертификацию как медицинская функция и действительно помогают поймать сбой ритма, хотя сами производители оговаривают, что это сигнал обратиться к врачу для подтверждения. А вот сатурацию кислорода запястный датчик снимает с широким разбросом и нередко выходит за медицинский порог точности, поэтому полноценный пульсоксиметр он не заменяет. Итог трезвый. Браслет силен как мотиватор, счетчик пульса и шагов, помогает держать режим и видеть динамику недель. Принимать по нему лечебные решения нельзя», — констатировал Халимов.

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