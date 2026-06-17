Врач призвала не дуть на чай и кофе, чтобы не подцепить ангину и пневмонию

Привычка дуть на горячий чай или кофе кажется безобидной. Между тем именно это движение врачи относят к частым незаметным источникам инфекций верхних дыхательных путей. Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик объяснила «Газете.Ru», почему лучше остужать напиток иначе.

Когда человек выдыхает с усилием, из его рта и носоглотки вылетает мельчайший аэрозоль — капельки слюны и слизи с микроорганизмами. Часть их оседает прямо на поверхности горячей жидкости и в стенках чашки. После этого напиток отправляется обратно в собственный рот, и микрофлора возвращается с подкреплением — уже усиленная теплой влажной средой.

«В норме во рту и носоглотке здорового человека живет около 700 видов микроорганизмов. Большинство из них совершенно мирные. Но среди них всегда есть условно-патогенные: стрептококки, стафилококки, нейссерии, кандиды. Пока иммунитет в порядке, они никак себя не проявляют. При переохлаждении, ОРВИ или хроническом стрессе те же самые бактерии могут стать причиной тонзиллита, фарингита и даже бронхопневмонии», — рассказывает врач.

Особенно опасен этот ритуал для людей, которые делятся напитком — пробуют чай у партнера или ребенка после того, как его обдули. Стандартный перенос микрофлоры дополняется концентрированным аэрозолем и почти гарантированно дает через пару дней болезненное горло.

Отдельный риск — стакан или кружка соседа в офисной кухне. На общих столах часто стоят чашки коллег, и привычка дуть на свой чай создает капельную взвесь, которая летит в радиусе 30–50 сантиметров. Сидящий напротив получает чужой бактериальный коктейль прямо в зону дыхания.

«Пациент может жаловаться, что «постоянно простужается, хотя ничем не болеет окружение». После уточнения выясняется, что человек ходит с термокружкой, в которой пьет чай весь день, постоянно его обдувает, чтобы охладить, и носит в ту же сумку с гаджетами. Микробный коктейль внутри посуды накапливается за день впечатляющий», — отмечает Чистик.

Самый простой выход — дать чаю остыть самому, для большинства напитков достаточно 4–5 минут. Можно долить в чашку немного холодной воды или молока, чтобы быстро снизить температуру. Хороший прием — перелить часть напитка в блюдце с широкой поверхностью, так он остынет быстрее. Имеет значение и сама посуда: фарфор и тонкое стекло отдают тепло быстрее, чем толстая керамика. Термокружку важно регулярно мыть с щеткой и не оставлять в ней остатки чая на ночь — за 8 часов количество бактерий внутри вырастает в десятки раз.

«Простая корректировка ежедневной привычки помогает заметно снизить количество эпизодов ОРВИ за зимний сезон. Это незаметная, но рабочая профилактика, которая ничего не стоит», — подытожила Ольга Чистик.

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