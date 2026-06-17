Россиянам рассказали, сколько можно безопасно съесть красной икры

Для здорового взрослого человека безопасная суточная порция икры составляет 30-50 граммов, то есть две-три чайные ложки. В таком количестве икра обеспечивает организм необходимым комплексом веществ, не создавая излишней нагрузки на почки, сердечно-сосудистую и гормональную системы.

Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов, диетолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Светлана Филатова.

«Чтобы получить максимум пользы для организма, стоит выбирать икру внимательно. Каждая икринка богата высококачественным легкоусвояемым белком, биодоступными Омега-3 жирными кислотами, витаминами A, D, E, B12, а также йодом, селеном и железом. Самая ценная, свежая и натуральная икра доступна только в период с конца мая по сентябрь, так как в это время дикий тихоокеанский лосось отправляется на нерест», — объяснила она.

В зимний период вся икра, продающаяся в магазинах, изготавливается из размороженного сырья. Часто ее замораживают сразу же на месте вылова: отделяют от пленок, солят, добавляют консерванты, герметично упаковывают и помещают в морозильные камеры при температуре -18°C -25°C. Иногда применяется стыковая (шоковая) заморозка сырья непосредственно в мешках-оболочках (ястыках) сразу после вылова рыбы. Зимой это сырье размораживают и фасуют в привычные для нас баночки.

«Красная икра остается ценным источником питательных веществ даже после заморозки, однако, при разморозке внутри икринок могут образовываться кристаллы льда, разрывающие белковую оболочку икринок, что снижает усвояемость белка. Из-за повреждения капсулы биодоступность полиненасыщенных жирных кислот EPA и DHA и витаминов также может снижаться», — подчеркнула врач.

Несмотря на то что икра — это источник полезных веществ, злоупотреблять ей все же не стоит. Часто для поддержания товарного вида, а также для предотвращения быстрой порчи, производители вынуждены увеличивать концентрацию консервантов и влагоудерживающих агентов, увеличивающих токсическую нагрузку на печень.

«Также для консервации используется значительное количество соли, до 4-6% массы. Всего 50 граммов икры могут содержать до половины рекомендованной суточной нормы соли, что приводит к задержке жидкости в организме, повышению осмотического давления в сосудах, артериальной гипертензии и перегрузке почек. Икра является источником холестерина, что опасно для людей с нарушениями липидного профиля, и пуринов, запрещенных для пациентов с подагрой и склонностью к образованию камней в почках», — предупредила врач Филатова.

Чтобы избежать обмана и выбрать действительно качественный продукт, важно внимательно изучать информацию на банке. Если продукт изготовлен в период с июня по октябрь, перед вами икра, заготовленная во время путины, вероятно, на месте вылова. Изготовленная зимой икра, скорее всего, изготовлена из размороженного сырья. Значение также имеет место изготовления: икра, произведенная на Камчатке, Сахалине или в Приморье, имеет больший шанс быть свежевыловленной.

«Желательно есть икру утром или днем, так как это стимулирует выработку дофамина и ацетилхолина – нейромедиаторов, отвечающих за мотивацию и хорошее настроение. А вот в вечером, за 3-4 часа до сна, от нее стоит отказаться, чтобы не спровоцировать отеки и не увеличить нагрузку на почки. Вместо традиционного белого хлеба и сливочного масла, которые нивелируют пользу Омега-3, стоит сочетать продукт с отварными яйцами, свежим огурцом или зеленью», — посоветовала эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать качественную красную икру.