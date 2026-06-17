Названы олимпиады, которые дают больше всего преимуществ при поступлении

Эксперт Маерова: ВсОШ и олимпиады Минобрнауки дают больше всего при поступлении

При поступлении в российские вузы действуют две основные схемы учета олимпиадных достижений. Первая закреплена федеральным законодательством, вторая зависит от правил приема конкретного вуза. Об этом «Газете.Ru» рассказала Олеся Маерова, глава учебной части «ЕГЭ-Центр. Школа на Газетном».

«Наиболее сильное преимущество дают победа или призовое место в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), а также участие в составе сборной РФ на международных олимпиадах. Закон предоставляет таким абитуриентам право на прием без вступительных экзаменов (БВИ) в течение 4 лет после олимпиады. Льгота действует только по специальностям, соответствующим профилю олимпиады. Соответствие определяет вуз», — заявила она.

Следующая по значимости группа — олимпиады школьников из перечня Минобрнауки. Университеты предоставляют по ним либо БВИ, либо 100 баллов за профильное вступительное испытание.

«Например, на ВМК МГУ по разным олимпиадам можно получить либо БВИ, либо 100 баллов за ДВИ, либо 100 баллов за ЕГЭ. В СПбПУ победители перечневых олимпиад могут претендовать на БВИ, но при выполнении условий вуза», — рассказывает эксперт.

Для перечневых олимпиад решающее значение имеет балл ЕГЭ по профильному предмету. Федеральный порядок позволяет вузам устанавливать порог подтверждения не ниже 65 баллов, но на практике требования часто строже.

В НИУ ВШЭ льгота подтверждается результатом ЕГЭ не ниже 75 баллов, а по части программ порог повышен до 80–85. В ИТМО действует подтверждение 75 баллами. Для победителей заключительного этапа ВсОШ правила мягче: льгота БВИ не требует подтверждения ЕГЭ.

«Но даже самая сильная олимпиадная льгота не позволяет использовать БВИ сразу в нескольких вузах или на нескольких программах. Абитуриент может применить это право только единожды — в одном вузе и на одном направлении. При этом право на 100 баллов за предмет или ДВИ можно использовать более гибко», — заявила эксперт.

Таким образом, на первом месте в иерархии олимпиадных льгот — заключительный этап ВсОШ и международные олимпиады. Их преимущество закреплено законом. На втором — перечневые олимпиады, по которым вуз дает БВИ. На третьем — олимпиады, дающие 100 баллов за ЕГЭ или ДВИ.

«Главный вопрос для абитуриента — не насколько престижна олимпиада вообще, а какую льготу она дает именно в том вузе и на том направлении, куда он собирается поступать», — резюмирует Олеся Маерова.

Ранее выяснилось, что олимпиады для школьников ужесточат в 2026 году.