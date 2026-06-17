Только 18% россиян уверены в своих профессиональных качествах

Лишь каждый пятый россиянин уверен в своих профессиональных качествах

Лишь каждый пятый работающий россиянин полностью уверен в своих профессиональных качествах. Большинство сотрудников регулярно сравнивают себя с коллегами и сомневаются в собственных успехах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «HR Lab. — Лабораторией HR Инноваций» и платформой «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». С ним ознакомилась «Газета.Ru».

Только 18% участников заявили, что полностью уверены в своих профессиональных качествах. Большинство (54%) скорее уверены в своих компетенциях, однако каждый четвертый признался, что испытывает неуверенность в собственных знаниях и навыках.

Наибольшую неуверенность продемонстрировали сотрудники в возрасте от 30 до 39 лет. Именно в этой группе оказалось больше всего респондентов, которые регулярно сомневаются в своих знаниях, навыках и принимаемых решениях. Самыми уверенными оказались молодые специалисты до 25 лет. Следом — сотрудники старше 50 лет, которые реже сравнивают себя с коллегами.

Мужчины в целом продемонстрировали более высокий уровень профессиональной уверенности, чем женщины. Среди мужчин полностью уверенными в себе назвали себя 23%, среди женщин — 14%.

Шесть из десяти россиян (60%) сообщили, что им хотя бы иногда кажется, будто коллеги развиваются профессионально быстрее них. При этом только 16% считают свой профессиональный уровень выше, чем у большинства коллег, тогда как 58% оценивают его как средний.

Больше всего сомнений в собственных профессиональных решениях испытывают руководители среднего звена. Они чаще других перепроверяют рабочие решения, опасаются ошибок и испытывают давление из-за необходимости одновременно отвечать за результаты команды и выполнять требования руководства. Особенно заметно это проявляется в сферах управления проектами, маркетинга и управления персоналом.

58% опрошенных используют сервисы на основе ИИ для проверки рабочих задач. Для большинства такие инструменты уже стали привычной частью рабочего процесса. При этом каждый третий пользователь (34%) сообщил, что регулярно сталкивается с ошибками искусственного интеллекта и вынужден дополнительно проверять информацию и исправлять неточности.

«Результаты исследования показывают, что профессиональная уверенность сегодня зависит не только от опыта и квалификации. Современный специалист постоянно находится в условиях высокой конкуренции, быстро меняющихся требований и появления новых технологий. В этих условиях особенно важны понятные критерии оценки работы, регулярная обратная связь и возможность видеть результаты собственного труда», — говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

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