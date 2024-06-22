Россиянам рассказали, как бороться с «синдромом самозванца»

«Синдром самозванца» — это состояние, когда профессионал и эксперт в своей области не уверен в своих компетенциях, ощущает свой успех, как незаслуженный, а достижения приписывает удаче и внешним, не зависящим от него факторам. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Баскова, бизнес-психолог.

По словам эксперта, самая частая проблема — «чувствую себя маленьким и незначительным». Здесь очень важно присвоить себе свои достижения и почтить свой профессиональный путь.

«В суете будней мы часто забываем отмечать свои победы, а это делать необходимо, чтобы психика зафиксировала рост и новый уровень. Именно ритуальность позволяет нам сохранять свое ментальное здоровье и ощущение значимости. Включите в свой образ жизни небольшие, но регулярные практики. К примеру, можно вести вечерний дневник своих достижений за день или неделю. К концу месяца вы с удовольствием пролистаете тетрадь или заметки в телефоне со списком ваших побед. Вам захочется себя похвалить за труд — купить себе что-то приятное или отметить с близкими и друзьями ваши успехи», — объяснила она.

Вторая проблема — «стесняюсь/боюсь говорить о себе и своей деятельности». Стеснение и страх можно побороть только практикой. Вы можете найти специальные мероприятия — нетворкинги, где в дружелюбной безопасной атмосфере потренируете ваши навыки самопрезентации, рассказала эксперт.

«Такие мероприятия можно найти в вашем городе или online. Особо инициативным предлагаю создать свое сообщество по интересам, где вы сможете тренироваться. Мастерство и уверенность приходят только с практикой. Отлично с задачей проработать стеснение справляется личный блог. Начните вести социальную сеть и рассказывать о себе и своей деятельности. Делитесь своими знаниями и экспертностью. Обратная связь от ваших подписчиков будет приятным бонусом», — подчеркнула специалист.

Третья проблема — «постоянно учусь, повышаю свои компетенции, но от этого еще больше неуверенности».

«В дополнительных образованиях есть одно очень важное правило. Нужно учиться под запрос, а не про запас. Учиться под запрос — это когда вы систематически сталкиваетесь в своей работе с нехваткой знаний в какой-то области и это мешает вам эффективно работать. Большинство опрошенных мной респондентов учились про запас, на всякий случай, чтобы было, сравнивая себя с другими экспертами как будто проигрывая на их фоне. Некоторые из одной учебы скачут в другую, не успев освоить свои новые навыки в работе», — сказала Баскова.

Она отметила, что новые знания нужны нам, чтобы работать ими, а не «чтобы было». Поэтому остановитесь и проверьте, правда ли мне нужно сейчас это обучение в работе или я просто убегаю от своих страхов в учебу?

Четвертая проблема — «стыдно называть цену на свои товары/услуги, боюсь, что не купят или скажут, что дорого». Здесь очень важно понимать, что для кого-то правда могут быть непосильно дороги ваши услуги или товары. Но их отказ не должен уменьшать вас и вашу ценность.

«Своим клиентам я часто рекомендую практику присваивания ценности, когда вам нужно многократно написать и проговорить сумму, которую вы стесняетесь назвать покупателю или клиенту. На групповых тренингах для экспертов и предпринимателей хорошо работает метод объединения людей в пары для тренировок продаж друг другу товаров и услуг. От тренировки к тренировке постепенно со стыдом справляться становится легче. И продажа перестает быть чем-то сложным и страшным», — резюмировала психолог.

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