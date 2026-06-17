В Москве наркодилер спрятал кокаин в розы и попался

В Москве перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает столичная прокуратура.

Фигуранты, действуя сообща, подготовили к сбыту мелкими партиями более 3,4 кг кокаина. Один из них хранил запрещенное вещество в своей квартире и занимался расфасовкой — с целью маскировки помещал пластиковые трубки с кокаином в стебли цветов розы.

Наркодилер был задержан сразу после того, как передал пакетик с наркотиком своему знакомому. И продавца, и покупателя взяли под стражу. В ходе обыска обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 5 кг кокаина.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело передано в суд.

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