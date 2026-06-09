В Германии змея «сдала» полиции двух наркоманов, пишет Kronen Zeitung.

Как рассказали полицейские, в воскресенье они получили вызов от владельцев гаражей в гаражном комплексе, сообщивших о змее. Пока стражи порядка ждали пожарных для спасения рептилии, их внимание привлек сильный запах каннабиса.

Примерно в ста метрах от места вызова полицейские заметили 27-летнего местного жителя и его приятеля, которые употребляли наркотики. Мужчины не стали отпираться: при них нашли пять граммов марихуаны, и они признались, что купили ее для личного использования.

Обоих задержали, но позже отпустили. Тем временем прибывшие пожарные извлекли змею из гаража и выпустили в ближайший природный заповедник.

Ранее в Малайзии мужчина перепутал укус змеи с кошачьей царапиной и чудом выжил. К моменту, когда его доставили в государственную больницу, кисть руки начала чернеть.