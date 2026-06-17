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Общество

Звонок из энергетической компании обошелся россиянину почти в 17 млн рублей

В Волгоградской области мужчина отдал мошенникам почти 17 млн рублей и валюту
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Волгоградской области обманули аферисты, выманив у него более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого разговора с 80-летним пенсионером неизвестные представились сотрудниками компании-поставщика электроэнергии. Позже ему стали звонить лжесиловики. Они утверждали, что от имени россиянина кто-то делал переводы в недружественную страну. Чтобы его не стать фигурантом уголовного дела, он должен задекларировать свои средства.

Поверив злоумышленникам, пострадавший две недели снимал деньги и отвозил их в разные локации Волгограда, чтобы передавать неизвестным женщинам.

«Всего им было передано около 17 миллионов рублей, свыше 11 тысяч евро и около 39 тысяч долларов США», – сообщается в публикации.

Только спустя некоторое время пенсионер понял, что его обманули. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают причастных к схеме людей.

Ранее россиянам рассказали, как определить телефонного мошенника.

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