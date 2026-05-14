Приемные родители держали детей в клетках для собак и морили голодом

В Мичигане двое опекунов признали вину в жестоком обращении с приемными детьми. Об этом сообщает Daily Mail.

Расследование началось в феврале 2024 года, когда одного из детей в критическом состоянии доставили в больницу Теннесси. Медики диагностировали у ребенка сильное обезвоживание и истощение. Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме 45-летней Джессики Климп и 47-летнего Джейсона Климп собачьи клетки, в которых содержались дети, а также самодельную смирительную рубашку.

В ходе следствия выяснилось, что двое приемных детей страдали от истощения, опекуны кормили их только жидкой пищей под строгим надзором. Супруги уже лишены родительских прав, их ждет суд.

До этого во Франции мужчина запер своего девятилетнего сына в фургоне на год. Его 43-летний отец, живший в доме неподалеку с 37-летней партнершей и двумя дочерьми, признал, что запер сына, чтобы «защитить» от мачехи, которая якобы хотела отправить его в психушку. Обоим предъявлены обвинения в похищении, лишении свободы и невыполнении обязанностей по уходу.

Ранее в Иркутске мать и сын истязали приемных детей.

 
