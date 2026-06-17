Умер летчик-космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев

Летчик-космонавт, герой России, депутат Госдумы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили на сайте губернатора Пензенской области.

«Александр Михайлович Самокутяев много сделал для того, чтобы прославить наш пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе. Добрая и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. В 1992 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище по специальности «Летчик-инженер». После этого мужчина проходил службу на летных должностях Военно-воздушных сил РФ в Дальневосточном военном округе.

В 2003 году будущий летчик-испытатель стал кандидатом в космонавты. В период с 2005 по 2020 годы Самокутяев работал космонавтом-испытателем. Свой первый полет в космос он совершил в 2011 году в качестве командира корабля «Союз ТМА-21».

В 2012 году Самокутяев удостоился звания героя России. С 2020 по 2021 год он был депутатом Госдумы VII созыва, членом комитета по обороне. Также летчик-испытатель является почетным гражданином Пензы и города Гагарин Смоленской области.

Ранее умер экс-депутат Госдумы и предприниматель Шашурин.