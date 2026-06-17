Умер экс-депутат Госдумы и предприниматель Шашурин

Умер бывший депутат Государственной думы Сергей Шашурин, ему было 69 лет. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что прощание с экс-парламентарием пройдет на Арском кладбище в Казани 18 июня.

Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов. 26 сентября 1992 года его арестовали в Москве и поместили в следственный изолятор «Лефортово» по обвинению в подготовке и организации покушения на первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Также экс-депутату вменяли хищение госимущества в особо крупных размерах и получение нескольких миллиардов рублей в Центробанке по фальшивым документам.

В 2005 году Шашурина приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы по делу о клевете в адрес руководителей МВД Татарстана, но позже Верховный суд отменил этот приговор. В августе того же года суд признал виновным чиновника в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении продукции ОАО «Татархлебопродукт». Суд признал его к 7,5 года лишения свободы, однако позже приговор был обжалован и Шашурин получил 4,5 года колонии.

Ранее со счетов Шашурина пропали $182 млн.