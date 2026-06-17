В ХМАО во время купания две сестры ушли на дно водоема, их не спасли

В Сургуте две девочки ушли под воду во время купания

В ХМАО две девочки не выжили после того, как пошли купаться в местный водоем. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Сургуте, в садовом товариществе «Берендей». По данным Telegram-канала, девятилетняя школьница и ее 12-летняя сестра находились в воде, но в какой-то момент оказались на дне.

Пока дети купались, на берегу находились родственники, но момент произошедшего никто из них не видел.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

«На место происшествия для координации действий оперативных служб выехал заместитель прокурора г. Сургута Андрей Зиганьшин», – сообщается в публикации.

Специалисты проводят проверку, чтобы установить все детали инцидента. Также сотрудники ведомства выяснят, было ли место оборудовано всем необходимым для безопасности отдыхающих. По результатам проверки прокуроры примут необходимые меры.

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