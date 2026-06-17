Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В ХМАО во время купания две сестры ушли на дно водоема, их не спасли

В Сургуте две девочки ушли под воду во время купания
Telegram-канал Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В ХМАО две девочки не выжили после того, как пошли купаться в местный водоем. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в Сургуте, в садовом товариществе «Берендей». По данным Telegram-канала, девятилетняя школьница и ее 12-летняя сестра находились в воде, но в какой-то момент оказались на дне.

Пока дети купались, на берегу находились родственники, но момент произошедшего никто из них не видел.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

«На место происшествия для координации действий оперативных служб выехал заместитель прокурора г. Сургута Андрей Зиганьшин», – сообщается в публикации.

Специалисты проводят проверку, чтобы установить все детали инцидента. Также сотрудники ведомства выяснят, было ли место оборудовано всем необходимым для безопасности отдыхающих. По результатам проверки прокуроры примут необходимые меры.

Ранее семилетний мальчик едва не ушел под воду на глазах у бабушки в Татарстане.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!