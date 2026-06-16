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Общество

В Оренбургской области 18-летнего парня обвинили в госизмене за сотрудничество с ГУР

ФСБ: житель Оренбургской области собирал для Киева данные об инфраструктуре
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины и сборе сведений об объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанным оказался 18-летний житель региона. Как сообщили в ФСБ, молодой человек самостоятельно вышел на связь в Telegram с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По версии следствия, по заданию куратора он собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне с целью нанесения по ним ударов беспилотниками.

В спецслужбе заявили, что в средствах связи задержанного обнаружена переписка с представителем украинской разведки, которая, по данным следствия, подтверждает его содействие противнику.

Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ также отметили, что украинские спецслужбы продолжают активно искать через интернет, социальные сети и мессенджеры Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) потенциальных исполнителей терактов и диверсий на территории России. В ведомстве подчеркнули, что все лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на 23 года за попытку теракта.

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