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Общество

Туристка наносила на себя средство от насекомых и упала с 30-метрового обрыва

В Бразилии женщина потеряла равновесие и упала с 30-метрового обрыва
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В Бразилии туристка наносила на себя средство от насекомых и упала с 30-метрового обрыва, пишет Need to Know.

Как пишут СМИ, 59-летняя Розмари Сузарт Гарсия входила в группу из 15 человек, которая готовилась к спуску по одной из местных пещер. По словам очевидцев, женщина уже была экипирована и направлялась к точке начала маршрута. В какой-то момент она остановилась, чтобы нанести средство от насекомых на ногу.

Свидетели рассказали полиции, что для этого Розмари подняла одну ногу, однако вторая нога соскользнула на крутом склоне. Женщина потеряла равновесие и упала с 30-метрового обрыва. Один из участников группы сообщил, что находившийся рядом инструктор попытался удержать туристку, но сделать это не удалось.

Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия и устанавливает все детали трагического инцидента

Ранее мужчина упал на машине с 60-метрового обрыва и остался жив.

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